Поживанов отобрал трактора у Дерипаски

Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением удовлетворил кассационное заявление председателя Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву (Госкомрезерва) Михаила ПОЖИВАНОВА, требовавшего признать денежные претензии к Харьковскому тракторному заводу в размере 132,4 млн. грн.

Об этом сообщает газета «Комментарии».

В частности, ВХСУ отменил решение нижестоящей инстанции, которая 26 ноября 2007 г. отклонила львиную долю претензий Госрезерва к ХТЗ (122,4 млн. грн.), признав лишь 9,9 млн. грн. долга завода, и направила этот судебный спор на новое рассмотрение в хозсуд Харьковской области.

Можно утверждать, пишет газета, что такое развитие событий стало неприятной неожиданностью для российского миллиардегра Олега ДЕРИПАСКИ, который буквально несколько месяцев назад «закрыл» сделку по приобретению ХТЗ. Из 132,4 млн. грн., которые заявляет Госкомрезерв к возмещению, 57,8 млн. грн. – стоимость материальных ценностей мобилизационного резерва, «в отношении которых были выявлены факты ненадлежащего хранения». Остальная сумма – штраф за самовольное использование этого имущества комитета, и пеня, начисленная за несколько лет.

«Если сейчас мы выиграем первую инстанцию, то за эти деньги мы будем управлять Харьковским тракторным заводом. Заберем его в систему Госрезерва, и будем снабжать всю страну тракторами, - сообщил «Комментариям» М.ПОЖИВАНОВ. - Если говорить серьезно, то нас интересует только возврат денег, которые нам должны, а не завод. Если мы возглавим комитет кредиторов, мы выставим имущество завода на аукцион и реализуем его».