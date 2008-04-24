Корону Мисс Украина-2008 завоевала родственница зама Черновецкого (фото)

В Киеве закончился финал XVIII Национального конкурса Мисс Украина-2008, в финале победила Мисс Киев-2008 Ирина Журавская, родственница заместителя киевского мэра Виталия Журавского.

Победительница получила корону стоимостью $500 тыс.

В конкурсе принимали участие 26 конкурсанток от всех административных регионов Украины, конкурс прошел в среду, 23 апреля, во дворце Украина в Киеве.

Среди членов жюри конкурса были представлены дочь экс-президента Украины Леонида Кучмы Елена Франчук, известная российская певица Наталья Королева, Мисс мира-2007 23-летняя китаянка Чжан Цзылинь.

Победительница конкурса в 2008 году родилась в 1990 году, она является обладательницей титула Мисс интернет, а также звания вице-мисс конкурса Мисс Донбасс Open-2007.

Ирина работает моделью в агентстве KARIN MMG, президентом которого является известная модель Влада Литовченко, победившая в конкурсе Мисс Украина - 1995.

Также она ведет прогноз погоды на канале ТРК Киев.

По материалам Корреспондента

Фото УНИАН