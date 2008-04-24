Сэр Пол Маккартни выступит на Майдане Независимости в Киеве

14 июня в 21.00 на Майдане Незалежности в Киеве по приглашению Фонда Виктора Пинчука начнется концерт славного музыканта, участника легендарной британской группы Beatles сэра Пола МАККАРТНИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции бизнесмен и меценат Виктор ПИНЧУК.

Концерт будет иметь название «Independence Concert».

По словам В.ПИНЧУКА, пригласить музыканта в Киев он планировал еще в 2004 году, когда П.МАККАРТНИ осуществлял тур по странам Европы. «В 2004 году, когда в Украине приближались выборы (президентские выборы – УНИАН), я видел, что политические силы никак не договорятся, и хотел их объединить приездом в Киев сэра Пола. Но тогда это оказалось сложно» - отметил В.ПИНЧУК.

«У него я очень люблю одну песню «Pipes of peace» («Трубы мира»). Мне вообще тема труб близка. На эту песню есть клип, где две армии воюют, а затем объединяются. Вот так я хотел и объединить политиков в 2004 году», - объяснил он.

Также В.ПИНЧУК рассказал, что был со своей женой Еленой ФРАНЧУК в Санкт-Петербурге на концерте П.МАККАРТНИ и услышал, как тот со сцены сказал: «І love Ukraine and Kiev». «Мы были шокированы, – заметил В.ПИНЧУК, – поскольку не поняли, как такое может быть. Оказалось, П.МАККАРТНИ просто ответил на чей-то плакат, на котором было написано «Ukraine loves you».

В прошлом году осенью, в очередной день рождения концерна «Интерпайп», В.ПИНЧУК получил от П.МАККАРТНИ письма, в котором тот написал, что его заинтересовало предложение приехать в Киев. При этом музыкант подписался просто «Пол».

Он также сообщил, что высокий гонорар как аргумент музыкантом не признавался, и сработало только признание, что в советские времена "Beatles" были единственным глотком свободы для миллионов людей на всем пространстве СССР.

Известно, что райдер П.МАККАРТНИ не содержит особых условий.

Концерт будет транслироваться в прямом телеэфире на «Новом канале». На центральных площадях больших городов будут установлены экраны, из которых также будет транслироваться концерт.

П.МАККАРТНИ также презентует в Киеве в «Пинчкартцентре» выставку своих художественных работ. В.ПИНЧУК сказал, что музыкант лично будет принимать участие в ее подготовке, и это для него принципиально.