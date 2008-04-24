Газпром одобрил повышение цен для стран СНГ и Балтии

Совет директоров "Газпрома" одобрил проводимую российской газовой монополией работу по повышению цен на газ для стран СНГ и Балтии. Цены на топливо для этих государств будут повышены до европейского уровня, сообщается в пресс-релизе компании.

"Правлению компании поручено продолжить работу по совершенствованию ценообразования на газ для этих государств, в том числе по применению рыночных подходов", отмечается в сообщении "Газпрома".

Ожидается, что в 2009 году среднеевропейская цена на газ может составить 300 долларов за тысячу кубометров. Между тем, ранее председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявлял, что цена может подняться до 400 долларов за тысячу кубометров. По его словам, это связано с подорожанием углеводородов и падением курса доллара, пишет Lenta.ru.

С 2006 года "Газпром" ведет переговоры со своими партнерами в странах СНГ относительно увеличения цен на газ. Так, для Украины цена на топливо в 2008 году составит 179,5 доллара за тысячу кубометров. Во втором квартале текущего года для Беларуси газ будет поставляться по 128 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что цены на газ, закупаемый "Газпромом" в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, с 2009 года поднимутся до европейского уровня. Это может повлечь за собой увеличение цены на поставляемый газ для Украины, поскольку "Газпром" поставляет в Украину смесь из дорогого европейского и дешевого среднеазиатского газа.