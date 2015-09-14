В Николаеве произошел пожар в воинской части

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, сигнал о возгорании поступил в воскресенье, 13 сентября.

"В связи с тем, что горение возникло на военном объекте, сразу был объявлен повышенный номер вызова и направлены на место происшествия 4 отделения Государственных пожарно-спасательных частей города и дежурная смена оперативно-координационного центра", - отмечается в сообщении.

Для координации действий подразделений на место происшествия прибыли начальник Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко и заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Михаил Гриб.

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На месте происшествия работали также пожарные команды воинской части Министерства обороны.

В 12:00 пожар площадью 50 кв. м был полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Ранее УНИАН сообщал, что в Тернопольской области спасатели тушат возгорание торфяника вблизи магистрального газопровода «Уренгой–Помары–Ужгород».