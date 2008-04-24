Российские фильмы не будут участвовать в конкурсе Каннского фестиваля

Организаторы 61-го международного Каннского кинофестиваля Жиль Жакоб и Тьерри Фремо обнародовали в среду официальную программу предстоящего фестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая, сообщает Газета.ру. «Всего для участия в конкурсе отобраны 19 полнометражных фильмов – на этот раз среди них нет ни одного фильма из России», – отметили организаторы.

В прошлом, юбилейном фестивале, на главный приз – «Золотую пальмовую ветвь» – претендовали сразу два российских фильма – «Изгнание» Андрея Звягинцева и «Александра» Александра Сокурова.

В этом году в отборочную комиссию поступило, в общей сложности, 4025 фильмов из 107 стран мира – из них были отобраны 54 полнометражных и 26 короткометражных картин. Среди полнометражных фильмов в конкурсе представлены «Съемки в Палермо» Вима Вендерса, «Гоморра» итальянца Маттео Гарроне, «Три обезьяны» турка Нури Бильж Цейлана, четырехчасовой фильм Стивена Содерберга об Эрнесто Че Геваре «Че», состоящий из двух частей, «Рождественская сказка» француза Арно Деплешена с Катрин Денев в главной роли.

К сожалению, не прошла фестивальный отбор украинская картина "Райские птицы" Романа Балаяна, на которую возлагались большие надежды, отмечает Коммерсантъ-Украина.

Россия и Украина будут представлены в нынешнем году в Каннах впервые организуемыми национальными павильонами на набережной Круазетт. В российском павильоне будет отмечаться 100-летие российского кино и 50-летие награждения в Каннах Золотой пальмовой ветвью фильма "Летят журавли". В украинском пройдет презентация отечественных кинопроектов, нуждающихся в дополнительном финансировании.