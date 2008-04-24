Из-за ненастья без света остались 74 населенных пункта Украины

Этой ночью из-за сложных погодных условий (шквалистые порывы ветра, дождь) и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в шести областях произошло обесточивание 74 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остались в Херсонской области 20 населенных пунктов, Одесской - 18, Киевской - 13, Житомирской – 10, Черниговской - 8 и Днепропетровской - 5.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные группы Главных управлений МЧС в областях.