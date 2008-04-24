Из-за ненастья без света остались 74 населенных пункта Украины
08:39, 24 апреля 2008Общество
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Шквалистые порывы ветра, дождь
Этой ночью из-за сложных погодных условий (шквалистые порывы ветра, дождь) и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в шести областях произошло обесточивание 74 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остались в Херсонской области 20 населенных пунктов, Одесской - 18, Киевской - 13, Житомирской – 10, Черниговской - 8 и Днепропетровской - 5.
К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные группы Главных управлений МЧС в областях.
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