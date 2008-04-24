Турчинов за то, чтобы поставить киевлянам все счетчики за счет города

Кандидат в мэры Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ в случае победы на выборах обещает установить в квартирах киевлян счетчики горячей и холодной воды, отопления и электроснабжения за счет городского бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он сказал на встрече с работниками ОАО «Киевгума».

«Мне очень досадно, что действующая киевская власть не обращает внимания на состояние подъездов и лифтов», - также сказал он. А.ТУРЧИНОВ пообещал после победы на выборах решить этот наболевший вопрос.

Кроме того, кандидат в мэры Киева от БЮТ сообщил, что коммунальные платежи превышают себестоимость предоставленных услуг. «Вам в платежках пишут 14 куб. г. воды, а в действительности вы используете лишь 3. Нам нужно решить эту проблему. Я уверен, что мы можем это сделать», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что нужно развивать и совершенствовать городскую инфраструктуру. «К сожалению, средства, предусмотренные на развитие нашего города, разворованы. Киевляне за последние 2 года остались без новых дорог, станций метро, школ и детсадов», - возмутился А.ТУРЧИНОВ.

Он также считает, что у Киева есть возможность строить социальное жилье без посредников.

По убеждению А.ТУРЧИНОВА, Блок Юлии Тимошенко сможет решить проблемы киевлян, которые накопились в последнее время.