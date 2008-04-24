Кабмин ввел временный запрет на операции с землями лесного фонда

Кабинет министров ввел временный запрет на операции с землями лесного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по итогам заседания КМУ сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы имеем сегодня принятые решение, которые сегодня пока приостановили какие-либо операции с лесами», - сказал Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что последние несколько лет земли лесного фонда передавались в частную собственность с нарушениями законодательства.

«Более 5 тыс. га (за 4 года) - обратите внимание на эту цифру, это колоссальные площади леса - переданы в частную собственность без каких-либо прав и без требований относительно сохранения леса на этих участках земли, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. – Если все пойдет и дальше такими темпами, то я думаю, что для государства это станет достаточно критическим вопросом».

По ее словам, сегодня уже определены виновные в незаконной раздаче земель лесного фонда (при этом конкретных фамилий она не назвала - УНИАН) и подготовлены мероприятия по возврату таких земель.

«Определено каждое злоупотребление, которое происходит с лесами в Украине, определены сегодня ответственные, поименно, те, кто это сделал, и намечены шаги, как возвращать стране те лесные насаждения, которые были так беспрецедентно на базе коррупции, на базе злоупотреблений розданы без каких-либо правил. И то, как сегодня раз и навсегда остановить такое наглое отношение к лесам Украины», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что сегодня уже подготовлены изменения в ряд законопроектов, направленные на устранение возможности злоупотреблений при операциях с землями лесного фонда.

«Мы подготовили изменения в законы, которые сегодня будут переданы в парламент, и мы обратимся к парламенту, чтобы он в первоочередном порядке принял эти законопроекты, которые запрещают трогать заповедные леса, перепрофилировать их, отдавать в частные руки. Мы должны только увеличивать площадь лесов, а не уничтожать их», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.