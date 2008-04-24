Обвал индекса ПФТС спровоцировали украинские инвесторы?

Обвал индекса ПФТС 23 апреля спровоцирован поведением украинских инвесторов, у которых отсутствует опыт вложения средств на долгосрочную перспективу.

Такое мнение УНИАН высказал брокер инвестиционного банка Concorde Capital Анастасия НАЗАРЕНКО.

По ее словам, «отечественные инвесторы не имеют опыта работы с фондовым рынком и при его снижении забирают свои деньги из фондов, что и приводит к дальнейшему падению рынка». Поэтому украинские инвестфонды вынуждены продавать ценные бумаги по любым, даже самым неприемлемым котировкам, пояснила брокер.

«Западные же фонды сейчас не спешат продавать акции, так как для них данная ситуация является возможностью приобрести ценные бумаги очень дешево», - добавила А.НАЗАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов 23 апреля обвалился на 7,09 % - до 824,94 пункта.