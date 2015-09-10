Врачи рассказали о состоянии здоровья волонтера Мочанова после избиения (видео)
Волонтер Алексей Мочанов, которого избили неизвестные, не получил серьезных травм.
Об этом сообщили врачи в больнице Краматорска, куда Мочанова доставили, передает Громадське.
"Ушибы мягких тканей нижних конечностей... С охраной, в сознании. Давал пояснения милиции, давал пояснения СБУ. Обследовали его полностью" - отметил медик.
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Стоит отметить, что сам Мочанов уже написал на своей странице в Facebook, что с ним уже все в порядке.
"Спасибо всем за то, что волновались и отреагировали. Ищем эту бейсбольную команду. Я у родных вдвшнков. Справимся. Быть добру. Заживет как на овчарке. Не дождутся", - подчеркнул волонтер.
Как сообщал УНИАН ранее, начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил об избиении 9 сентября на трассе "Дружковка-Константиновка" в Донецкой области известного волонтера Алексея Мочанова и его водителя.