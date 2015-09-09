В "Правом секторе" заявляют, что дело в отношении лидера их одесской организации сфабриковано

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Одессе заявила заместитель руководителя центрального информационного отдела «Правого сектора» Варвара Черноиваненко.

По ее словам, обыск в квартире и само задержание Стерненко происходили с множеством процессуальных нарушений.

«Ворвались люди в масках, задержали, никому не чего не объяснив... Якобы похищенный депутат – одиозная фигура, из-за которой действительно были разногласия. Но дело против Стерненко сфабриковано», - заявила Черноиваненко.

Она пояснила, что несколько месяцев назад «Правый сектор» вместе с представителями других патриотических организаций обратился в милицию, прокуратуру и СБУ с тем, чтобы правоохранительные органы тщательно изучили деятельность депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

«Существует ряд доказательств (в том числе, видео), о его призывах к нарушению целостности Украины. Он возил на Майдан титушек, а также имеет отношение к рейдерству, «распилам» и т. д. В ответ на наше заявление последовало его заявление в милицию о том, что «Правый сектор» ему якобы что-то сделал. Мы рассматриваем это как попытку самопиара депутата или месть. Никаких насильственных действий в отношении него «Правый сектор» не предпринимал», - сказала Черноиваненко.

Она утверждает, что Щербич обратился в милицию в июне, «потом каким то образом заявление от патриотических организаций прикрепили к заявлению Щербича».

Как отмечает Черноиваненко, производство по заявлению Щербича открыли, основываясь исключительно на показаниях депутата, который является представителем партии «Родина» (лидером партии является бывший депутат ВР Игорь Марков – УНИАН).

«Доказательств вины Стерненко нет, зато известно, что Щербич возил на Майдан титушек», - акцентировала Черноиваненко.

Она считает, что арест Стерненко может быть связан с демонтажем в Одессе агитационных палаток «Оппозиционного блока», а демонтаж связывают с активистами «Правого сектора».

Читайте такжеВербовавшего полицейских в "Правый сектор" россиянина приговорили к семи годам тюрьмы

Кроме того, по словам Черноиваненко, Стерненко пользуется популярностью и уважением у местной молодежи, которую мог бы «за собой повести». Возглавляемая им организация в Одесской области занимается социальными вопросами и патриотическим воспитанием, приняла активное участие в противодействии «сепаратистам 2 мая 2014 года - если бы не «Правый сектор», сейчас здесь было бы ЛНР и второй фронт».

Читайте такжеВ Одессе более 100 человек митингуют против ареста лидеров местных организаций "Автомайдана" и "ПС"

Черноиваненко добавила, что «реакция» руководителя "ПС" Дмитрия Яроша будет позднее, так как сейчас он изучает проблему.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября вечером Приморский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца куратора Коминтерновского «Правого сектора» Руслана Демчука и лидера Одесской областной организации «Правого сектора» Сергея Стерненко. Демчук и Стерненко подозреваются в совершении нападения на депутата райсовета и его похищении. Оба арестованных свою вину не признают.