Милиция поймала шайку преступников, грабившую церкви по всей Украине

Правоохранительные органы Ривненской области в сотрудничестве с коллегами из соседних областей арестовали шестерых членов преступной группировки, которые на протяжении десяти лет грабили церкви во многих регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник Управления МВД Украины в Ривненской области Ярослав ГОЛОМША.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в состав организованной преступной группы входили жители Киевской и Винницкой областей. Милиции также удалось установить межрегиональные связи группы и лиц, которые скупали грабленое. В частности, у них изъято 126 икон, 15 Евангелий, большое количество крестов, чаш и другой церковной утвари (в целом около 300 наименований), имеющих различную историческую ценность. Все это в свое время принадлежало церковным общинам Винницкой, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Ривненской областей.

По словам Я.ГОЛОМШИ, грабители действовали вызывающе, использовали методы конспирации и передвигались на дорогих иномарках. Четырех из них задержали на территории Ривненской области, а еще двух – в Винницкой области. Правоохранительные органы также изъяли у них три автомобиля: «Ауди», «Мерседес» и «Фольксваген-Пассат», на которых преступники перевозили похищенные вещи.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - кража.

Расследованием дела занимается межведомственная следственная группа опытных оперативников, которые будут отрабатывать преступления в нескольких областях.

В ходе следствия, в частности, установлено, что задержанные несколько месяцев назад ограбили две церкви в Корецком районе и пытались ограбить церковь в Гощанском районе Ривненской области.