СБУ на рынке «Петровка» изъяла нелегальную базу данных

Сотрудники Службы безопасности Украины вчера на книжном рынке «Петровка» изъяли нелегальную базу данных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил журналистам во время перерыва в международной конференции «Защита демократических ценностей и соблюдение прав человека в деятельности спецслужб».

Отвечая на вопрос журналистов, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что подобные диски с разными базами данных сотрудники СБУ задерживают и изымают почти ежедневно. В частности, он подтвердил, что очередной случай произошел и вчера.

При этом руководитель СБУ отметил, что основную работу по предотвращению распространения подобных нелегальных баз данных должны вести не только СБУ, но и другие ведомства, в частности, Государственная таможенная служба. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, ему известно, что новое руководство Гостаможслужбы на сегодня серьезно усилило мероприятия по защите информации.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также сообщил, что изъятая вчера на рынке база данных была похищена еще в конце прошлого года.

Он отметил, что задержаны три человека, которые реализовывали эти диски. Также, по его словам, уже известно, кто именно из прежнего руководства Гостаможслужбы передал эту базу данных вовне.

По его словам, теперь по этому факту будет возбуждено уголовное дело, и виновные будут наказаны.

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