Сегодня в Киеве ожидаются дожди и осенняя прохлада в +18
07:53, 08 сентября 2015Общество
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Во вторник, 8 сентября, на территории Украины, кроме востока, пройдут дожди, температура днем от +14 до +25.
Температура будет держаться у отметок +16 до +18 / flickr.com/photos/desomnis
Об этом сообщили в Гидрометцентр при ГСЧС.
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На востоке страны синоптики пообещали от +21 до +25, в центре - +17 до +21, на юге - от +22 до +25. В западных областях ожидается от +14 до +19, в северных - от +15 до +18.
В Киеве пройдет дождь, температура будет держаться у отметок +16 до +18.
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