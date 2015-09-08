Сегодня в Киеве ожидаются дожди и осенняя прохлада в +18

07:53, 08 сентября 2015
Общество
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Во вторник, 8 сентября, на территории Украины, кроме востока, пройдут дожди, температура днем от +14 до +25.

flickr.com/photos/desomnis

Об этом сообщили в Гидрометцентр при ГСЧС.

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На востоке страны синоптики пообещали от +21 до +25, в центре -  +17 до +21, на юге - от +22 до +25. В западных областях ожидается от +14 до +19, в северных - от +15 до +18.

В Киеве пройдет дождь, температура будет держаться у отметок +16 до +18.

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