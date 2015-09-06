Журналист назвал вероятную причину "свержения" боевика Пургина

Об этом сообщил донецкий журналист Денис Казанский в Facebook.

"По моей информации, Пургина убрали за то, что он попытался организовать референдум о присоединении ЛДНР к России. В последнее время, если помните, появлялись такие новости. Пургин развел бурную деятельность, и тем самым срывал планы Кремля по впихиванию Донбасса назад в Украину через Минск", - написал он.

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По словам Казанцева, именно с референдумом была связана последняя поездка Пургина в Санкт-Петербург, "она стала последней каплей".

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о "госперевороте" в так называемой "ДНР", в результате которого глава "парламента" Андрей Пургин был смещен с должности, и временно исполняющим его обязанности назначен Денис Пушилин.