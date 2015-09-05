Хакеры взломали сайт Кременчугского горсовета и разместили фотографию Путина

Сайт Кременчугского городского совета Полтавской области вчера вечером взломали хакеры и вместо фотографии первого вице-мэра Кременчуга Виктора Калашника разместили фото президента России Владимира Путина.

Об этом УНИАН сообщили в горотделе милиции.

По их данным, 4 сентября после 21.00 к начальнику милиции города Денису Захарченко обратился Калашник и сообщил, что на официальном сайте горсовета на месте его фотографии появился портрет человека, похожего на Путина.

Милиция начала расследование инцидента.

Напомним, 19 августа хакеры взломали официальный сайт Львовской облгосадминистрации, разместив на нем фотографии президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

22 августа хакеры взломали сайт Ивано-Франковской облгосадминистрации.

18 февраля хакеры уже взламывали сайт Львовского областного совета, на котором установили видеопропаганду террористической организации «ДНР».