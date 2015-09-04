"Ты что, забылся чуть-чуть, а?": в Харькове милиционеры избили темнокожего студента (видео)

Двое иностранцев сидели на остановке общественного транспорта, когда к ним подошли два милиционера и попросили предъявить документы, передает "Дозор".

После этого милиционер начал избивать одного из студентов и вместе с напарником затолкал парня в машину ногой.

Действия милиционеров снял на видео харьковчанин Кирилл, который в этот момент находился на той же остановке.

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«Они взяли его студенческий и сказали, что это не документ. Темнокожий спросил: «Как это не документ?», и начал объяснять, что ему его в институте выдали и сказали, что документ. Милиционер дал ему по лицу и сказал «Угомонись», - рассказал очевидец.

При этом в адрес иностранца со стороны милиционеров звучали такие фразы: «Ты что, забылся чуть-чуть, а?», «Вообще уже оборзели или что?» и «Ты у меня сейчас ссаться будешь, гнида».

По словам очевидца Кирилла, после этой фразы он вступился за парней и начал просить милиционеров показать документы.

«Именно из-за этой фразы я и начал разговаривать с ними - испугался за ребят», - объясняет Кирилл.

Только благодаря вмешательству очевидцев милиционеры отпустили студентов и один из правоохранителей даже показал свои документы.

Иностранец хотел прямо на месте составить заявление, но милиционеры ответили, что у них закончились бланки, поэтому он написал его на следующий день, а также снял побои.

При этом на сайте ГУ МВД Украины в Харьковской области по данному случаю написали, что сейчас проводится служебная проверка, о результатах которой будет уведомлена общественность.