В кинотеатре "Украина" состоится юбилейный вечер художественного фильма "Тени забытых предков"

4 сентября в кинотеатре «Украина»(г. Киев, вул. Городецкого, 12) состоится торжественный вечер к 50 – летнему юбилею премьеры художественного фильма «Тени забытых предков» с демонстрацией ленты.

В торжественном мероприятии примет участие Вице-премьер-министр Украины - Министр культуры Украины Вячеслав Кириленко, дипломаты, представители культурных центров, режиссеры, кинематографисты, участники премьерного показа легендарного фильма 50 лет назад. В частности, исполнительница роли Марички - Лариса Кадочникова, композитор Мирослав Скорик, а также специальный гость из США Джеймс М. Стеффен – доктор философии и поклонник творчества Сергея Параджанова.

К знаковой дате издан буклет, где изложена история создания ленты, а также создан промо-ролик:

Напомним, что в сентябре 2015 года Украина на государственном уровне отмечает 50-летний юбилей премьеры легендарной ленты «Тени забытых предков». Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины распоряжением № 702-р от 26 июня 2015 г.

Художественный фильм «Тени забытых предков» по одноименной повести Михаила Коцюбинского снял режиссер Сергей Параджанов, оператором ленты выступил Юрий Ильенко. Главные роли Ивана и Марички сыграли Иван Миколайчук и Лариса Кадочникова. Съемки фильма продолжались в 1963-1964 годах в настоящих гуцульских хатах и окрестностях села Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области. В сентябре 1965 года на премьере «Теней забытых предков» в кинотеатре «Украина» в Киеве Василий Стус, Иван Дзюба, Мирослав Скорик, Георгий Якутович и Вячеслав Чорновил публично выразили протест против политики власти, обнародовав информацию об арестах украинской творческой интеллигенции.

Украинский художественный фильм «Тени забытых предков» получил награды на международных кинофестивалях в Мар-дель-Плата (Аргентина), Риме (Италия), Салониках (Греция) и специальную премию жюри на Всесоюзном кинофестивале в Киеве "за талантливый художественный поиск и новаторство".

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