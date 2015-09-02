На Львовщине неизвестные обстреляли автомобиль мэра города Винники – МВД

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, мэр Винников Сергей Уваров позвонил в Лычаковский райотдел милиции Львова и сообщил, что около 21.00 неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия его автомобиль недалеко от дома в Винниках, где он проживает.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выехало руководство областной милиции. Все обстоятельства устанавливаются.

По предварительным данным, водитель мэра, который находился за рулем, получил ранения.

Читайте такжеВ Одессе произошла перестрелка, ранили водителя машины

Как сообщал УНИАН ранее, 25 августа у здания Министерства образования и науки в Киеве была обстреляна машина первого заместителя министра Инны Совсун. Полиция задержала подозреваемого.