Ющенко покажет свои иконы в Москве

6 мая в Москве откроется выставка из частной коллекции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, открытие этой выставки обсудили в телефонном разговоре Президент Украины и Президент России Владимир ПУТИН.

Экспозиция будет расположена в Государственном пушкинском музее и будет носить название «На алтаре времени». В ней будут представлены скульптуры и народные иконы из частной коллекции В.ЮЩЕНКО.

Также, по словам И.ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИН обсудили вопрос ускорения подготовки соглашения о демаркации украинско-российской государственной границы.

Стороны обсудили вопрос активизации работы украинско-российской межгосударственной комиссии. В конце разговора Президенты обменялись поздравлениями с Пасхальными праздниками, отметила пресс-секретарь.