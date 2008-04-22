Ющенко покажет свои иконы в Москве
Президенты говорили о границе и выставке
|Ирина ВАННИКОВА
Как сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, открытие этой выставки обсудили в телефонном разговоре Президент Украины и Президент России Владимир ПУТИН.
Экспозиция будет расположена в Государственном пушкинском музее и будет носить название «На алтаре времени». В ней будут представлены скульптуры и народные иконы из частной коллекции В.ЮЩЕНКО.
Также, по словам И.ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИН обсудили вопрос ускорения подготовки соглашения о демаркации украинско-российской государственной границы.
Стороны обсудили вопрос активизации работы украинско-российской межгосударственной комиссии. В конце разговора Президенты обменялись поздравлениями с Пасхальными праздниками, отметила пресс-секретарь.