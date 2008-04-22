Двум россиянам, убившим молодую пару в Крыму, вынесли приговор

Апелляционный суд Крыма вынес приговор жителям Красноярского края России, которые в июле прошлого года жестоко убили молодую пару в Евпатории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, двое курортников, 25 и 28 лет, в парке им. Фрунзе в Евпатории убили парня ножом, а затем таким же образом расправились с девушкой.

Апелляционный суд Крыма, рассмотрев собранные доказательства вины двух жителей Красноярского края, приговорил младшего из них к пожизненному заключению, а старшему назначил наказание в виде 15 годов лишения свободы.

Молодые люди уже неоднократно судимы, в частности, за кражи и хулиганство. Приговоренным разъяснено право обжаловать приговор.