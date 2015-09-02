На Донетчине автомобиль столкнулся с БТРом, есть жертвы (фоторепортаж)

В Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного бронетранспортера, два человека погибли.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области, информация об аварии на трассе Донецк – Мариуполь, между селами Касянивка и Ключевое Володарского района поступила сегодня, 2 сентября, в 05.23.

«По прибытию на место происшествия было установлено, что произошло столкновение автомобиля «ВАЗ 2170 - Приора» и военного бронетранспортера (БТР). В результате чего водитель 1986 г.н. погиб на месте, пассажирка 1960 г.н. госпитализирована в реанимационное отделение», - говорится в сообщении.

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По сообщению пресс-службы прокуратуры Донецкой области, женщина, которая находилась за рулем, умерла во время транспортировки в лечебное учреждение.

Сведения по факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.415 УК (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц) Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Сейчас следственные действия продолжаются, назначен ряд необходимых экспертиз.

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