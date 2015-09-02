Сегодня в Украине будет сильная жара

07:18, 02 сентября 2015
Общество
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В среду, 2 сентября, в Украине будет жарко. Днем столбики термометров поднимутся до +31...+34°С на Востоке и Севере, до +34...+38° на Юге, Западе и в Центре. 

Жара / Фото УНИАН

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

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Дождей синоптики не прогнозируют. "2 сентября в Украине, кроме Востока, – сильная жара +35...+38°С. 2-4 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.

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