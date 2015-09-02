Сегодня в Украине будет сильная жара

В среду, 2 сентября, в Украине будет жарко. Днем столбики термометров поднимутся до +31...+34°С на Востоке и Севере, до +34...+38° на Юге, Западе и в Центре.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра. Читайте такжеАдская жара в Киеве побила 84-летний рекорд Дождей синоптики не прогнозируют. "2 сентября в Украине, кроме Востока, – сильная жара +35...+38°С. 2-4 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.

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