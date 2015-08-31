В сети Интернет появилось видео мощного взрыва во время митинга под Верховной Радой, в результате которого серьезно пострадали правоохранители.

Напомним, пострадали около 10 правоохранителей. По неподтвержденной информации - 30.

Как пишут fakty.ictv.ua у пострадавших правоохранителей ранения ног, рук, глаз, травмы головы. Одному из милиционеров, вероятно, во время взрыва оторвало ногу по коленную чашечку. Пострадавшие лежат возле одного из входов в парламент со стороны улицы Грушевского, откуда их забирают скорые.

Как сообщал УНИАН, столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации.

Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку.

Также в правоохранителей бросили боевую гранату, несколько бойцов получили тяжелые ранения.