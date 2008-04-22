Завтра в Украине ожидаются дожди, грозы и мокрый снег

Завтра в Украине ожидаются дожди, кое-где грозы, ночью в северных, большинстве западных и центральных областей местами сильные дожди, в Карпатах дождь с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10°, в Закарпатье и местами в центральных областях до 15°; в восточных областях и южной части ночью 7-12°, днем 15-20°, в Крыму до 25°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

24 апреля - облачная погода с прояснениями, в восточных и центральных, а ночью и в северных областях небольшой дождь; ночью в Черниговской, Сумской и Харьковской областях умеренные дожди, местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

25 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный, 7-12 м/с, 24 апреля в восточной половине местами порывы 15-20 м/с. Ночью понижение температуры в западных, северных областях, а 25 апреля в Украине, кроме южной части, до 1-7° тепла, на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-3°, температура днем в Украине 11-16°. В Карпатах без существенных осадков; температура ночью 1-4° мороза, днем 2-6° тепла.

26 апреля - без осадков, только днем в западных областях местами кратковременные грозовые дожди; температура ночью 1-7° тепла, на почве (кроме южной части), в западных, северных, центральных областях местами и в воздухе заморозки 0-3°, днем 14-20° тепла.

27 апреля - в западных, северных и большинстве центральных областей без осадков; температура ночью 2-7° тепла, местами на поверхности почвы сохранятся заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла; на остальной территории дожди, грозы, температура ночью 4-10° тепла, днем 9-15°.

В Киеве в среду ночью ожидается сильный, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.

В Киевской области ночью сильный, днем умеренный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10°.

24 апреля - облачная погода с прояснениями; ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. 25 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный, 7-12 м/с. Ночью понижение температуры до 1-6° тепла, 24 апреля местами на поверхности почвы, 25 апреля на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-3°, температура днем 11-16° тепла.

26-27 апреля - без осадков. Температура ночью 1-7° тепла, заморозки на поверхности почвы, 26 апреля местами и в воздухе 0-3°; днем 13-19° тепла.