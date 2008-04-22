В Киеве горит городская психбольница

Сегодня днем в Киеве произошел пожар в Киевской городской психиатрической больнице, известной среди киевлян как Павловская больница.

Как сообщили УНИАН в управление МЧС в г. Киеве, по предварительным данным, пожар вспыхнул на первом этаже 4 корпуса, где, также по предварительным данным, расположено детское отделение.

В данный момент на место события выехали и работают пожарные подразделения.