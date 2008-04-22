В Киеве горит городская психбольница
14:09, 22 апреля 2008Общество
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Пожар вспыхнул в детском отделении
Сегодня днем в Киеве произошел пожар в Киевской городской психиатрической больнице, известной среди киевлян как Павловская больница.
Как сообщили УНИАН в управление МЧС в г. Киеве, по предварительным данным, пожар вспыхнул на первом этаже 4 корпуса, где, также по предварительным данным, расположено детское отделение.
В данный момент на место события выехали и работают пожарные подразделения.
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