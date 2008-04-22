В Крыму двое выпускников пришли на тесты пьяными

Продожается независимое внешнее тестирование по украинскому языку и литературе. По сообщению Информационного центра независимого оценивания, зафиксированы единичные случаи, когда ученики забыли паспорт или опоздали. В соответствии с правилами проведения тестирования, они не были допущены к написанию тестов.

Нештатный случай произошел в Крыму. В Феодосии двое участников явились в пункт тестирования в нетрезвом состоянии.

"Медики подтвердили факт нетрезвого состояния участников. Был составлен акт, на основании которого эти двое лиц не были допущены к участию в тестировании", - сообщил директор Симферопольского регионального центра оценивания качества образования Юрий Ильин.

Напомним, сегодня происходит самое массовое тестирование в истории Украины, в котором принимают участие 512 тыс. 591 будущий абитуриент. За процессом следят около шести тысяч общественных наблюдателей.