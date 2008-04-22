Генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль ЛАМИ огласил сообщение о том, что 16 мая 2008 года Украина станет членом ВТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, П.ЛАМИ напомнил, что протокол о присоединении Украины к Маракешскому соглашению о создании Всемирной торговой организации подписан в Женеве 5 февраля 2008 года. 16 апреля правительство Украины одобрило вышеуказанный Протокол. Согласно условиям параграфа 8, Протокол вступает в силу 16 мая 2008 года.

Учитывая параграф 1 Протокола, Украина станет членом ВТО 16 мая. Это сообщение предоставлено в соответствии с параграфом 9 Протокола.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Верховная Рада ратифицировала протокол о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. Парламент также поручил на протяжении месяца Кабинету министров утвердить план действий для адаптации украинской экономики к нормам ВТО.

16 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О ратификации Протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию”.