Милиция задержала одного из участников столкновений под Радой
13:33, 31 августа 2015Общество
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Милиция задержала одного из активных участников столкновений под Верховной Радой.
hromadske.tv
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, митингующие пытаются прорвать кордон милиции под парламентом, бросают дымовые шашки и другие предметы. Правоохранители усиливают меры безопасности, пытаются угомонить активистов.
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Столичная милиция призывает граждан вести себя толерантно, не нарушать закон. В случае любых правонарушений работники органов внутренних дел будут действовать четко и принципиально, отмечают в милиции.
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