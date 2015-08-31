Милиция задержала одного из участников столкновений под Радой

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, митингующие пытаются прорвать кордон милиции под парламентом, бросают дымовые шашки и другие предметы. Правоохранители усиливают меры безопасности, пытаются угомонить активистов.

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Столичная милиция призывает граждан вести себя толерантно, не нарушать закон. В случае любых правонарушений работники органов внутренних дел будут действовать четко и принципиально, отмечают в милиции.