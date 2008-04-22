Нафтогаз и Газпром сели за стол переговоров

Сегодня в Москве делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с председателем правления компании Олегом ДУБИНОЙ проводит переговоры с руководством ОАО «Газпром» относительно определения схемы долгосрочного партнерства в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Нафтогаза Украины".

В состав украинской делегации входит первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и заместитель председателя правления компании Владимир ТРИКОЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением (№268 от 19 марта «Некоторые вопросы внешнеэкономической деятельности НАК «Нафтогаз Украины») обязал Министерство топлива и энергетики Украины и «Нафтогаз Украины» начать переговоры с Россией относительно подготовки долгосрочных соглашений на поставку газа.

Постановление также содержит три замечания к одобренному в целом соглашению о развитии отношений в газовой сфере между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром» от 12 марта 2008 года в связи с несоответствиями ряда положений этого документа договоренностям президентов Украины и России, достигнутым в ходе их переговоров 12 февраля 2008 года в Москве.

В частности, Кабмин выступает против предоставления компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) права продавать природный газ «Нафтогазу Украины» в 2008 году.

Вместе с тем, Кабмин считает необходимым согласование «Газпромом» перечня украинских промышленных потребителей газа, которым он намерен продавать газ через свою дочернюю или аффилированную компанию с НАК «Нафтогаз Украины».

Также Кабмин считает нецелесообразным предусмотренное соглашением обязательство «Нафтогаза Украины» обеспечить для RosUkrEnergo отбор газа из ПХГ Украины и транзит центральноазиатского газа, поставляемых этой компанией через территорию Украины европейским покупателям «по дополнительным соглашениям в рамках действующих контрактов ... на период до момента окончания таких поставок».

12 марта «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

Раньше газ промышленным потребителям Украины поставляло совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго» - ЗАО «УкрГаз-Энерго».