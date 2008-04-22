Впервые в истории Украины состоится самое массовое тестирование знаний

512 тысяч школьников должны ответить на вопросы по украинскому языку и литературе за 180 минут. Тестирование проведут в специальных помещениях, за пронумерованными партами.

Для обеспечения тайны тестирования задействованы почти 8 тысяч милиционеров. Тесты привезли в специальных опломбированных контейнерах.

Премьер Юлия Тимошенко заявила, что недовольна подготовкой к проведению тестирования, а на внеочередном заседании правительства министры решили послушать мнение общественности - родителей и учителей. Расширенное собрание Кабмина запланировано на завтра. Однако тесты отменять не будут, обещают члены правительства.

Шум вокруг внешнего оценивания удивил Президента Украины, который считает, что обеспечить тестирование на надлежащем уровне - непосредственная задача правительства.

С ответами на результаты тестов можно будет ознакомиться уже сегодня, через Интернет, передает ICTV.