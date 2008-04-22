При хорошем контроле всех нотариусов можно сделать частными

Председатель подкомитета по вопросам формирования судейского корпуса Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Юрий БУТ считает, что при надлежащем контроле Министерства юстиции всех нотариусов можно сделать частными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе.

"Сейчас у нас есть государственный нотариус и частный нотариус. Необходимо их всех сделать частными при надлежащем контроле Министерства юстиции, для того, чтобы функции и частного, и государственного нотариуса были одинаковыми, как это сделано в России – очень положительно", - сказал он.

По словам Ю.БУТА, «тем самым мы ликвидируем массу проблем, в частности, наследственное право». Он отметил, что сегодня украинцы «годами стоят в очередях», чтобы реализовать свое право на наследство.

Кроме того, по мнению Ю.БУТА, некоторые мелкие вопросы, которые сегодня рассматривают суды, можно было бы передать для рассмотрения нотариусам.