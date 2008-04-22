МЧС Украины и России подписали План совместных действий

Министры по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимир ШАНДРА и России Сергей ШОЙГУ подписали План совместных действий между двумя спасательными ведомствами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, документ был подписан в Москве в ходе официального визита В.ШАНДРЫ.

По данным пресс-службы, этот документ предусматривает реализацию межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий на 2008-2009 годы.

Также на переговорах В.ШАНДРЫ и С.ШОЙГУ в Москве речь шла о том, что Украина заинтересована в создании в рамках украинско-российской межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин» подкомитета по вопросам чрезвычайных ситуаций. В частности, с такой инициативой выступил министр В.ШАНДРА. Это предложение было поддержано его российским коллегой С.ШОЙГУ.

Кроме того, главы МЧС Украины и России обсудили экологическую ситуацию в Керченском проливе. По данным пресс-службы, и В.ШАНДРА, и С.ШОЙГУ единодушны в том, что не следует политизировать ситуацию, а нарабатывать механизмы эффективного сотрудничества между министерствами двух стран, чтобы преодолеть последствия этой аварии и не допустить подобных ситуаций в будущем.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2007 года в Керченском проливе во время шторма пострадало более десятка судов. В море вылилось около 1,2 тысяч тонн мазута, а также 6,8 тысяч тонн серы. Часть мазута была собрана на острове Тузла и в Ленинском районе Крыма вместе с песком. Мазутно-песчаная смесь находится в Керченском порту.