Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остро критикует ситуацию в аграрном секторе экономики и призывает правительство немедленно осуществить шаги для ее улучшения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета.

В.ЮЩЕНКО назвал тревожной тенденцию, что по итогам первого квартала текущего года из госбюджета выделено только 0,017% на финансирование аграрного сектора. Он напомнил, что в бюджете на финансирование различных сельскохозяйственных программ предусмотрено 9 млрд. 750 млн. грн., в то время как было выделено только 160 млн. грн.

«Мы неадекватно реагируем на ситуацию на мировом продовольственном рынке», - подчеркнул Президент.

Также он раскритиковал тот факт, что сначала года сельскохозяйственное производство сократилось на 0,4%. «Это проблема всех, а не проблема министра, правительства или премьера», - сказал Президент.

Он высказал мнение, что улучшить ситуацию в АПК можно только рыночными методами.

В качестве примера В.ЮЩЕНКО привел ситуацию с запретом на вывоз зерна за границу.

«Отсюда начинается целая цепочка проблем», - сказал Президент, отметив, что сегодня цены на зерно растут более быстрыми темпами, чем цены на газ и нефть, и Украина, которая является аграрным государством, должна адекватно реагировать на мировые тенденции, в частности, на мировой продовольственный кризис.