В Партии регионов требуют дать абитуриентам право выбора

Партия регионов требует от Кабинета Министров и Министерства образования и науки Украины для недопущения нарушений прав граждан и законов Украины “немедленно отказаться от авантюры под названием «обязательное тестирование».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

“Абитуриенты – выпускники этого и прошлых лет - должны иметь выбор поступать в вузы с помощью сертификатов или традиционных экзаменов”, подчеркивается в заявлении.

По словам авторов заявления, Партия регионов считает преждевременным и невзвешенным решение о резком переходе к новым условиям поступления в вузы. “Ошибки и неточности, которые содержатся в подготовленных текстах, могут привести к искажению оценки уровня знаний абитуриентов. Недопустимо проводить нынешнюю вступительную кампанию при таком уровне подготовки”, уверены “регионалы”.

Важным является также нормативное основание введения обязательного тестирования, подчеркнули в Партии регионов, отметив, что анализ условий вступления, утвержденных приказом Министерства образования и науки № 1172 от 25 декабря 2007 г., которые предусматривают обязательность представления сертификатов, также свидетельствует: решение о применении новой системы оценки знаний противоречит Конституции Украины и законам Украины.

“Мы требуем привести акты Кабинета Министров и Министерства образования и науки в соответствие с украинским законодательством и отменить безальтернативное использование сертификатов Украинского центра оценивания качества образования во время приема на учебу”, отмечается в заявлении.

Кроме того, дальнейшие изменения в системе вступления Партия регионов требует проводить исключительно в законодательном поле, настаивая, что введение независимого оценивания как обязательного не может осуществлять без изменений в законы Украины «Об общем среднем образовании» и «О высшем образовании».