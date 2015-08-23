Супруга Порошенко приняла участие во флешмобе "Рожденные свободными" на Майдане (фоторепортаж)
Сегодня, 23 августа, на Майдане Незалежности в Киеве по инициативе и при участии супруги президента Украины Марины Порошенко состоялся детский флешмоб по созданию карты Украины «Рожденные свободными».
Участники акции создали карту Украины площадью 150 кв. м из пазлов, на которых оставили разноцветные отпечатки своих ладоней, символизируя целостность и неделимость Украины.
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Во время проведения флешмоба все дети имели возможность нарисовать рисунки для передачи их военным в зону АТО.
Также во время акции Марина Порошенко наградила 30 детей-победителей Всеукраинского конкурса детского рисунка «Мечты Украины глазами детей» с 19-ти регионов Украины.
Приветствуя присутствующих на мероприятии, Марина Порошенко сказала: «Мне очень приятно сегодня находиться здесь на главной площади страны вместе с детьми – нашим подрастающим поколением, которое действительно рожденное свободным. Я желаю вам любить Украину, каждый день спрашивать себя, что вы можете сделать для нее, быть сплоченными и сильными гражданами независимой страны».