В Харькове напали на прохожего в футболке с надписью "СССР" (фото, видео)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области.

В милиции отметили, что стычка между активистами и гражданином произошла сегодня во время торжественных мероприятий по случаю Дня города, которые проходили возле памятника Воину-освободителю на улице 23 Августа.

«Между мужчиной в футболке с надписью «СССР» и активистами произошла стычка. Представители общественной организации потребовали от харьковчанина снять футболку с символикой. Благодаря оперативным действиям милиционеров конфликт был прекращен», - отметили в милиции.

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Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.