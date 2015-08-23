В Харькове у памятника Воину-освободителю появилось сине-желтое сердце (фото)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области.

Информация о том, что неизвестные раскрасили памятник Воину-освободителю, который располагается по ул. 23 Августа, поступила в Дзержинский райотдел милиции сегодня около 12.00.

«По адресу, указанному в сообщении, выезжала следственно-оперативная группа. Милиционерами был проведен осмотр места происшествия и собран первоначальный материал, - отметили в ОСО. - Сейчас милицией проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств происшествия».

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Факт внесен в Журнал единого учета правонарушений.

Между тем, по словам очевидцев, к памятнику подъехали на автовышке активисты организации «Громадська варта». Они нарисовали на монументе сердце сине-желтого цвета – в честь Дня Государственного флага Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове отмечают также День освобождения города от нацистских захватчиков.