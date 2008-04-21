«Львовгаз» отключил от газоснабжения НПК «Галичина»

ОАО «Львовгаз» сегодня отключил от газоснабжения ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина".

Об этом УНИАН сообщил и.о. председателя правления НПК "Галичина" Богдан БАРАДНЫЙ.

«Сегодня специалисты облгаза отключили газораспределительный пункт», - сказал он.

По его словам, в настоящее время установки комплекса переведены на минимально допустимый режим работы. При этом Б.БАРАДНЫЙ подчеркнул, что предприятию удалось сохранить в данной ситуации теплоснабжение объектов социальной сферы Дрогобыча.

Отвечая на вопрос, что намерено предпринять руководство НПК с учетом сложившейся ситуации, Б.БАРАДНЫЙ сказал: «Юридической службе дано поручение подготовить исковые заявления для обжалования отключения предприятия от газоснабжения».

Напомним, 18 апреля в интервью УНИАН Б.БАРАДНЫЙ заявил о непредсказуемых последствиях для региона в случае отключения предприятия от газоснабжения.

Он сообщил, в частности, что газоснабжающая организация «Львовгаз» обратилась на предприятие с предписанием о намерении прекратить поставки газа 21 апреля из-за отсутствия подтвержденных лимитов газа.

Б.БАРАДНЫЙ пояснил, что угроза отключения предприятия от газоснабжения вызвана неразрешенностью вопроса о поставщике газа. Предприятием заключены долгосрочные контракты с СП «УкрГаз-Энерго», однако ДК «Газ Украины» неоднократно обращалась на предприятие с предложением заключить договора на поставку. При этом на просьбы подтвердить право собственности на ресурс газа ДК «Газ Украины» никого ответа не предоставила.

По словам Б.БАРАДНОГО, прекращение газоснабжения и, как следствие, резкая остановка НПЗ может повлечь за собой аварию с непредсказуемыми экологическими последствиями.

Б.БАРАДНЫЙ также отметил, в случае остановки предприятие будет вынуждено прекратить снабжение теплом ряда детских садов, школ и общежитий Дрогобыча. Кроме того, убытки предприятия за один день простоя могут превышать миллионы гривень.

ОАО «Нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина» (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) имеет мощность по переработке 3,22 млн. тонн сырой нефти в год.

25% акций НПК «Галичина» принадлежат государству, около 72% акций контролируют компании, близкие к группе «Приват».