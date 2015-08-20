В БПП хотят ликвидировать подразделения теробороны: их место на фронте, а не в тылу

Об этом в интервью ТСН.uа заявил лидер фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Юрий Луценко.

Такое желание он мотивировал не всегда, по его мнению, неуместной активностью "псевдоветеранов и тыловых камуфляжников".

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"В структуре МВД до сих пор существуют 34 подразделения, в том числе два полка, 22 батальйона и 10 рот службы милиции особого назначения. Это так называемые подразделения территориальной обороны. Скажите, они на фронте? Нет. Они на второй-третьей линии фронта? Нет. Что они делают в Виннице, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Полтаве, и скажите, почему они давно не стали частью Нацгвардии, которая, кстати, увеличена до 40 тысяч", - спросил Луценко.

Политик добавил, что не видит смысла удерживать 6,5 тысяч лиц, которые не выполняют боевых задач. И считает лучше их сократить, а сэкономленные средства направить на реформу правоохранительных органов.

"Следует резко уменьшить "помощников" армии, которые активно воюют в рейдерских атаках и на самопровозглашенных блокпостах. Настало время прекратить эту самодеятельность. Все желающие носить форму и оружие должны быть на контракте в ЗСУ и НГУ. Точка", - подытожил руководитель фракции БПП.