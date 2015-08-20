ГПСУ запустила систему биометрического контроля: проверка паспорта займет 10 секунд

Как передает корреспондент УНИАН, презентация работы системы состоялась в крупнейшем в Украине международном аэропорту «Борисполь».

Как пояснил первый заместитель председатель Госпогранслужбы Василий Серватюк, из 157 пунктов пропуска такой системой оборудовано уже 98 пунктов.

Читайте такжеСМИ: оформление биометрических паспортов для всех желающих украинцев может занять более 2 лет

По его словам, новая система биометрического контроля вводится в рамках выполнения Плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом.

«Система запущена в тестовом режиме с 15 августа. До конца года она будет внедрена на всех основных пунктах пропуска, - сказал Серватюк. - Более того, уже решен вопрос синхронизации информации с серверами Интерпола в Лионе (Франция - УНИАН). Мы уже проводим в тестовом режиме прямой канал с Лионом».

Читайте такжеУкраинцы до конца 2015 года должны избавиться от постсоветских паспортов - Климкин

Введение новой системы биометрического контроля позволит сократить срок прохождения пограничных формальностей. Как подчеркнули в Госпогранслужбе, если ранее прохождение паспортного контроля занимало не меньше двух минут, то теперь это время сокращено до 10 секунд.

Как утверждают специалисты, это даст свой положительный эффект не только для работников пограничной службы, а также работников аэропорта «Борисполь», который работает в режиме ненормированного пассажиропотока, когда пиковые нагрузки приходятся на утро и вечер.

И.о. генерального директора аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне в этой связи подчеркнул, что совершенствование процедуры прохождения формальностей в пунктах паспортного контроля стало новым этапом совершенствования качества всего спектра услуг крупнейшего в стране аэропорта.

«Следующий шаг - внедрение новой технологии в пунктах проверки на авиабезопасность, - прокомментировал Дыхне. - Ежегодно аэропорт «Борисполь» проходит аудит авиавластей США, Канады, Израиля, подтверждая высокий уровень обеспечения безопасности. Теперь наша задача - сохранение этих высоких стандартов, сократив время при прохождении контроля на авиабезопасность».