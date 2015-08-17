Биометрический загранпаспорт Украины успешно прошел тест на соответствие нормам ІСАО
Международная экспертная лаборатория Secunet Security Networks AG подтвердила успешное прохождение тестирования украинского биометрического паспорта для выезда за границу на соответствие нормам ІСАО (Международная ассоциация гражданской авиации).
Об этом говорится в официальном отчете, поступившем в адрес Полиграфкомбината «Украина» от немецких специалистов, сообщает Главком.
Пресс-служба комбината сообщает, что Secunet Security Networks AG – это независимая экспертная лаборатория, аккредитованная Немецким федеральным управлением по информационной безопасности (BSI), которое разрабатывает требования безопасности документов ІСАО. Здесь проводят сертификацию информационных и программных продуктов такие мировые лидеры ІТ-технологий, как Dell Inc., IBM Corporation, Microsoft Corporation, Samsung Electronics, NATO Programme Centre, Oracle Corporation и многие другие.
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В своем отчете Secunet Security Networks AG сообщает: «Образцы паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем прошли успешное тестирование на соответствие нормам ICAO на уровне 1-4, согласно BSI TR-03105, часть 2, версия 2.2 (01.12.2009) «План тестирования машиносчитываемых проездных документов с интегрированной защитной бесконтактной микросхемой на уровнях 1-4 ", а также на уровне 6-7, согласно BSI TR-03105, часть 3.1, версия 1.2 (19.07.2013) и AFNOR-BSI-TR-03105 -3.2, версия 1.3 (25.02.2013)».