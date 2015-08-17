Биометрический загранпаспорт Украины успешно прошел тест на соответствие нормам ІСАО

Об этом говорится в официальном отчете, поступившем в адрес Полиграфкомбината «Украина» от немецких специалистов, сообщает Главком.

Пресс-служба комбината сообщает, что Secunet Security Networks AG – это независимая экспертная лаборатория, аккредитованная Немецким федеральным управлением по информационной безопасности (BSI), которое разрабатывает требования безопасности документов ІСАО. Здесь проводят сертификацию информационных и программных продуктов такие мировые лидеры ІТ-технологий, как Dell Inc., IBM Corporation, Microsoft Corporation, Samsung Electronics, NATO Programme Centre, Oracle Corporation и многие другие.

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В своем отчете Secunet Security Networks AG сообщает: «Образцы паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем прошли успешное тестирование на соответствие нормам ICAO на уровне 1-4, согласно BSI TR-03105, часть 2, версия 2.2 (01.12.2009) «План тестирования машиносчитываемых проездных документов с интегрированной защитной бесконтактной микросхемой на уровнях 1-4 ", а также на уровне 6-7, согласно BSI TR-03105, часть 3.1, версия 1.2 (19.07.2013) и AFNOR-BSI-TR-03105 -3.2, версия 1.3 (25.02.2013)».