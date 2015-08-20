У Scorpions назвали Севастополь сомнительной территорией и отказались проводить концерт для оккупантов

Об этом заявил организатор боксерского шоу Владимир Хрюнов, пишет Газета ру.

"Менеджер группы Scorpions подтвердил мне все условия, согласился на очень большой гонорар. Но потом прислал письмо: к сожалению, это территория, которая вызывает у нас сомнения, и мы, наверное, сюда не поедем. Scorpions не будет", - заявил Хрюнов.

Читайте такжеМИД направил России ноту протеста из-за очередного визита Путина и Медведева в оккупированный Крым

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" о его самоопределении.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Мировое сообщество не признает Крым в составе России.