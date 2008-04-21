Комиссия назвала три возможные причины катастрофы вертолета над Черным морем

Правительственная комиссия подписала отчет премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО по результатам расследования причин катастрофы вертолета МИ-8МТ

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Правительственная комиссия с привлечением независимых экспертов из Министерства обороны Украины, Главного предприятия обработки полетной информации, Государственной авиационной администрации, следователей военной прокуратуры Южного региона Украины установила, в частности, что экипаж вертолета, осуществлявшего плановый полет по маршруту «город Вилково - остров Змеиный» с целью обеспечения деятельности пограничной заставы на Змеином, имел необходимые допуски к выполнению полетов, а уровень его подготовки отвечал поставленному заданию. Подготовка к полету была проведена на надлежащем уровне.

Также выяснено, что вертолет МИ-8МТ 1983 года выпуска проходил капитальный ремонт на авиаремонтном заводе Конотопа в 2006 году. Вертолет эксплуатировался в пределах установленных межремонтных ресурсов.

“На протяжении полета до возникновения особой ситуации системы автоматической регистрации параметров полета и бортовой самописец фиксировали штатную работу экипажа и техники. На 6-й минуте 5 секунд полета возникла опасная ситуация, которая характеризовалась стремительным изменением положения вертолета в пространстве и выходом в течение 3-4 секунд параметров полета за установленные эксплуатационные ограничения, что привело к столкновению с землей, разрушению транспортного средства и гибели членов экипажа и пассажиров”, говорится в отчете.

Причинами катастрофы, по данным Правительственной комиссии, могла стать неспособность экипажа вывести вертолет из сложного положения, в котором он оказался во время маневрирования, критический дефицит времени и возможная неисправность системы управления.

Как отмечают в Госпогранслужбе, такие выводы сделаны на основе изучения всех имеющихся материалов, анализа запроса полетной информации, проведенного исследования агрегатов системы управления и летного эксперимента по воссозданию на комплексном тренажере условий полета.

С целью установления окончательных причин катастрофы продолжается работа технической комиссии с привлечением ведущих специалистов Государственного научно-исследовательского института (Киев) и Государственного научно-испытательного центра авиации (Феодосия), Министерства обороны Украины и предприятий авиационной промышленности.

Теперь согласно с приказом председателя Государственной пограничной службы Украины принимаются комплексные организационно-технические меры по обеспечению безопасности полетов, подчеркнули в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, 27 марта разбился вертолет Ми-8 Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, летевшего по маршруту "Одесса - Вилково - о.Змеиный". На борту вертолета находилось 14 человек, из них 13 военнослужащих и 1 гражданская. Один человек был спасен.

27 марта согласно распоряжению Кабинета Министров Украины была создана Правительственная комиссия по расследованию причин аварии вертолета Ми-8, которую возглавил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

Согласно с распоряжением, отчет о результатах аварии и принятых мерах Правительственная комиссия должна предоставить Кабмину до 17 апреля.