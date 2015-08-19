Адвокат просит суд оправдать Сенцова по всем статьям обвинения

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова на очередном заседании суда в российском Ростове-на-Дону, ссылаясь на необъективность процесса, просит оправдать подзащитного.

Владимир Самохин заявил, что «обвинение – это всего лишь предположение следствия». По его мнению, доказательства, полученные от ранее осужденных фигурантов этого дела Алексея Чирний и Геннадия Афанасьева, «противоречат друг другу и эти противоречия суд не устранил», сообщает Крым.Реалии

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По мнению адвоката, использование показаний Афанасьева является нецелесообразным, ведь он заявил о совершенном давлении со стороны следователей. Также не доказана причастность Сенцова и Кольченка к "Правому сектору".

Учитывая это, обвинение является необоснованным.

Как сообщал УНИАН, сегодня 19 августа в Ростове проходит очередной этап дебатов по делу Сенцова-Кольченка. Сторона обвинения требует наказания для Сенцова в виде 23 лет лишения свободы, для Кольченка - 12 лет.