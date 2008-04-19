Сильный пожар во Львове

Сегодня около 19:30 на территории складских помещений завода “Полифинтез”, который расположен в г.Бибрка Перемышлянского района Львовской области, вспыхнул мощный пожар.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, состоянием на 21:30 практически полностью выгорела продукция (легковоспламеняющиеся поролоновые изделия) в двух заводских складах.

Этому пожару присвоена наивысшая степень опасности: на прилегающей территории наблюдается значительное задымление, в местных водоемах недостаточно воды для тушения пожара.

Была проведена эвакуация рабочих завода и жителей прилегающих домов в количестве свыше 100 человек.

Информации о погибших и травмированных пока что нет.

На месте пожара ситуацию контролирует первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Валерий ПЯТАК и начальник ГУ МЧС во Львовской области Сергей ДМИТРОВСКИЙ.

Среди местных жителей началась паника, вызванная большой задымленностью и большим столбом огня. Распустились слухи о том, что пожар на заводе угрожает жизни жителей этого небольшого городка, прибавил П.ВАСИЛЕНКО. Вместе с тем он заверил, что никакой опасности для жителей Бибрки нет. “Пожар сложный, однако он контролируется и на данный момент нет никаких предпосылок для того, что он может перекинуться на жилые дома”, - сказал начальник пресс-центра ГУ МЧС.