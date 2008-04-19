Ехануров обнародует реестр квартирной очереди

21 апреля на сайте Минобороны будет размещен электронный реестр квартирной очереди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ сообщил сегодня журналистам после совместного совещания Минобороны, Генштаба и Главного управления разведки Минобороны.

«Электронный реестр создан. В понедельник мы планируем, что до конца дня будут вывешены на сайте электронные данные об очереди на жилье в Министерстве обороны Украины», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что после уточнения очереди количество военнослужащих, которые имеют право на получение жилья, уменьшилось, но не уточнил на сколько.

Ю.ЕХАНУРОВ также обратился к военнослужащим запаса и в отставке, которые не представили соответствующие документы, представить их в Министерство, для того чтобы были основания поставить их на очередь.

Ю.ЕХАНУРОВ также сообщил, что в этом месяце Минобороны планирует предоставить 500 квартир военнослужащим.

«Мы зубами выгрызаем каждую квартиру… Я сказал, что до конца года должно быть 8 тыс. квартир», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале этого года Минобороны выдало ордера на более чем 1 тыс. 600 квартир.