В Сумах подросток украл в школе противогазы и военную форму, чтобы поехать в зону АТО

Как сообщили УНИАН в ССО УМВД Украины в Сумской области, тревожный сигнал из сумской школы №17 поступил на пульт централизованной охраны сегодня около 1 часа ночи.

Согласно сообщению, группа быстрого реагирования управления государственной службы охраны прибыла на место происшествия за считанные минуты, и, тщательно осмотрев учебное заведение, заметила поврежденную входнуюе дверь в подвальное помещение.

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«При обыске подвала правоохранители задержали преступника. Им оказался 16-летний житель областного центра – ученик этой школы. При нем была спортивная сумка, в которой находились противогазы и камуфлированная военная форма. Парень пояснил, что в учебное заведение проник потому, что собирался поехать в зону проведения АТО. И чтобы хорошо подготовиться к поездке, решил взять нужные вещи в школе», – отмечает ОСО.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УКУ (кража). Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от трех до шести лет.