В Симферополе оккупанты задержали адвоката из Москвы за попытку сфотографироваться с флагом Украины

12 августа в оккупированном Россией Симферополе в отделе полиции оказались местные активисты Вельдар Шукурджиев и Ирина Копылова, а также московский адвокат Ирина Бирюкова.

На всех были оформлены протоколы по статье о нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) за фотографирование у памятника Ленину с флагом Украины.

Вельдар Шукурджиев ранее подвергался административному преследованию в связи с проукраинской акцией на митинге памяти Тараса Шевченко. Ирина Бирюкова рассказала ОВД-Инфо об обстоятельствах задержания.

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"Я в Крыму в командировке по одному уголовному делу. Мы катались с украинскими знакомыми по городу. Задержали нас за то, что Вельдар, который был со мной, сфотографировался у памятника Ленину на самой большой площади с флагом Украины", - говорит она.

Адвокат говорит, что сначала активистов "вели" по городу: сначала они заметили две машины, но им удалось от них уйти.

"Нас задержали уже около моей гостиницы. Я начала выходить, чтобы идти уже к себе домой, но тут три машины сотрудников полиции нас окружили и в очень грубой форме попросили всех проехать с ними в отдел. Сказали: "Все вышли из машины и поехали с нами". Когда я показала свое удостоверение, они начали немножечко по-другому разговаривать, но все равно очень дерзко: "Мы не знаем, что вы за адвокат, а может, у вас удостоверение левое"", - рассказывает Бирюкова.

В конечном итоге выяснилось, что на всех составили протоколы по 5-й части 20.2 за участие в несанкционированном митинге.